Galatasaray yenilmezlik rekorunu egale etti
- Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, sahasındaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı- Daha önce 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada mağlup olmayan Galatasaray, bu rekoruna ortak oldu05 Mayıs 2019 Pazar 21:19
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik rekorunu egale etti.
Türk Telekom Stadı'ndaki son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekoruna ortak oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta mağlup olmadı.
Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı.
- En uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un
Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait.
Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmadı.
İç sahada 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975'te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981'de Kocaelispor'a 1-0 yenilerek, seriyi sonlandırdı.
Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.
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