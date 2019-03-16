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Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarındaki genç futbolcu 2.5 yıllık imzayı attı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Sarıyer'in genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım, kulübüyle 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:02
Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarındaki genç futbolcu 2.5 yıllık imzayı attı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında olan Sarıyer'in genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım, kulübüyle 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

"Yurtiçi ve yurtdışından birçok teklif aldık"

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sarıyer'de transferin gözde ismi olan genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki futbolcu, kulübüyle 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği yetenekli futbolcu, böylece profesyonelliğe Sarıyer'de adım atmış oldu. Sarıyer Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dede, bu imzanın iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, geleceğe dönük iyi bir yatırım yaptıklarını söyledi. Dede, Bertuğ için sezon sonunda kulüp menfaatleri ve oyuncunun gelişimi ile kariyeri açısından en uygun şartlar doğrultusunda hareket edeceklerini de ifade etti. Sarıyerli yönetici, genç futbolcu için yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldıklarını doğruladı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:02
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Bertuğ Özgür Yıldırım
  4. TFF 2. Lig
  5. Sarıyer
  6. Sarıyer Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dede

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