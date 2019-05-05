Galatasaray ve Beşiktaş derbisi Gürcistan’da coşkuyla izlendi
Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Gürcistan’da da takip edildi.05 Mayıs 2019 Pazar 22:20
Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Gürcistan’da da takip edildi. Taraftarlar bin 300 kilometre uzaktan takımlarını coşkuyla destekledi.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, Türkiye’deki futbol severler kadar Gürcistan’da da coşkuyla takip edildi. Marneuli şehrinde yaşayan Borçalı Türkleri, şehirdeki kafelerden birine toplanarak 90 dakikalık mücadeleyi anbean izledi. 44’üncü dakikada Onyekuru’nun 55. dakikada ise Fernando’nun, Beşiktaş filelerini havalandırması Galatasaraylı taraftarların büyük sevincine neden oldu. Ardından, 69. dakikada Diagne, Vida’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı taraftarlar penaltı beklerken VAR’a giden hakem Bülent Yıldırım ofsayt kararı verince Beşiktaşlı taraftarlar sevindi.
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