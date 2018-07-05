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Galatasaray transferleri bilgisayardan bitirecek!

Yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdüren Sarı kırmızılılar bir yandan da transfer işlemlerine devam ediyor. İtalyan devi Roma'ya 'mail' atan Cimbom, kulüpten kadrosunda düşünmediği isimleri bildirmesini istedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:12
Galatasaray transferleri bilgisayardan bitirecek!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün çift idman yaptı. Sabah çalışmasında performans testleri uygulanan futbolcuların hareketleri ortaya güzel kareler çıkmasına neden oldu. En yükseğe, en ileriye sıçramaya çalışan oyuncular, en hızlı olmak için birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişti. Oyuncuların hırsı, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü.

Carrasso ile yollarını ayıran, Eray İşcan'ın sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, yerli yedek kaleci arıyor. Gündeme gelen ilk isim olan Serkan Kırıntılı'yı kulübü bırakmadı. Serkan, Konyaspor'la sözleşmesini uzattı. Menajerler tarafından Akhisar'ın kalesini koruyan Fatih Öztürk, Galatasaray'a önerildi. Kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Fatih için sarı-kırmızılı kulübün cevabı bekleniyor.

ROMA'YA ELEKTRONİK TEKLİF

Sportif Direktör Monchi ile geçen sezon yapılanmaya giden Roma, önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. İtalyan devinde takım içinde revizyon olacağını düşünen Galatasaray da boş durmadı ve Roma'ya e-mail yoluyla haber yolladı. Roma'dan kadrosunda düşünmediği isimleri bildirmesini isteyen sarı-kırmızılı kulüp ihtiyaç duyduğu bölgelere göre kiralama formülünü devreye sokacak.

BAYRAKTAR'LA YOLLAR AYRILDI

Dursun Özbek döneminde Galatasaray altyapı sorumlusu olarak göreve başlayan Emrah Bayraktar ile yollar resmen ayrıldı. Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Bayraktar, pasif göreve çekilmiş yerine Ali Yavaş getirilmişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:12
  1. Konya
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Roma
  5. serkan kırıntılı
  6. Emrah Bayraktar

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