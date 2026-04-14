Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk PFDK'ye sevk edildi
Kocaelispor maçının sonunda hakem Oğuzhan Çakır'a küfür ettiği iddia edilen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın ardından PFDK sevklerini açıkladı.

ALİ YİĞİT BURUK PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor maçının sonunda hakem Oğuzhan Çakır'a küfür ettiği iddia edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Galatasaray’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 1 milyon 460 bin TL para cezası uyguladı.

PFDK’nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

“1-GÖZTEPE A.Ş.’nin, 08.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AVEC KUZEY TRİBÜN KUZEY 206 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-GALATASARAY A.Ş.’nin, 08.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY 209-210 MİSAFİR bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

 

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 09.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5-SAMSUNSPOR A.Ş.’nin, 09.04.2026tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş.teknik sorumlusu THORSTEN FINK’in, müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Yorumlar

asim keskin

bunlarin memleketi nere? 61 lik degilmi? gerisini siz düsünün
