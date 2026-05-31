4 yıl sonra gelen ifade! Komadan uyanan kadın eşini suçladı

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde 1 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Burçak Şişman yaşadığı apartmanın balkonundan düşerek ağır yaralandı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, bilinci açıldıktan sonra olayın bir kaza olmadığını iddia etti.

Şişman'ın ifadesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

"BENİ CAMA DOĞRU SÜRÜKLEDİ"

Savcılık dosyasına giren ifadesinde eşi Adem Şişman'ın uzun süredir kendisine baskı uyguladığını öne süren Burçak Şişman, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Eşim beni camın önüne doğru sürükledi ve sırtımdan itti. İntihar etmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Olaydan önce yardım istemek için abimi aramıştım."

Bu beyan üzerine soruşturma derinleştirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Dosyada yer alan bilirkişi incelemesinde dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Raporda, Burçak Şişman'ın avuç içlerinde bulunan yaraların düşme sırasında bir yere tutunma çabasıyla oluşmuş olabileceği belirtildi. Uzman değerlendirmesinde bu tür bulguların bazı adli vakalarda önemli delil niteliği taşıdığı ifade edildi.

Ayrıca düşüş sırasında ağaç dallarına temas etmesinin hızını azalttığı ancak buna rağmen vücudunda kalıcı sağlık sorunları meydana geldiği kaydedildi.

EŞİ TÜM SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Adem Şişman ise olayın tamamen farklı olduğunu savundu.

Eşinin ailesiyle çeşitli sorunlar yaşadığını öne süren Şişman, olay günü herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirterek, "Çocuktan ses geldiğini söyleyerek masadan kalktı. Bir süre sonra aşağı düştüğünü gördüm. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Adem Şişman hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açtı.

Mahkeme süreci devam ederken, yıllarca komada kaldıktan sonra konuşan Burçak Şişman'ın ifadeleri ile bilirkişi raporundaki değerlendirmelerin davanın en kritik unsurları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde görülecek duruşmada dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.