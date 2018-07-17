Galatasaray taraftarlarına kötü haber! Görüşmeler başladı

Jarizah Sport'un haberine göre Al Hilal yönetimi, Galatasaray ile Fransız yıldız için resmi temasa geçtiği belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, gerekli açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu 29 golle gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, transfer piyasasının en gözde oyuncuları arasında yer alıyor.