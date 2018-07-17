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Galatasaray taraftarlarına kötü haber! Görüşmeler başladı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yıldız golcü Bafetimbi Gomis için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

17 Temmuz 2018 Salı 19:03
Galatasaray taraftarlarına kötü haber! Görüşmeler başladı

Jarizah Sport'un haberine göre Al Hilal yönetimi, Galatasaray ile Fransız yıldız için resmi temasa geçtiği belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, gerekli açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu 29 golle gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, transfer piyasasının en gözde oyuncuları arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:03
  1. Galatasaray
  2. Bafetimbi Gomis

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