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Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Monaco'da Radamel Falcao ve menajer Ahmet Bulut ile görüştü.

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:41
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi gittiği Monaco'da sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı yönetici, konadkladığı otelde Monaco'dan transferi gündemde olan Radamel Falcao ile bir araya geldi. Bu görüşmede menajer Ahmet Bulut da yer aldı. Bu transfer görüşmesii bir anda sosyal medyada en çok konuşulan olay haline geldi. Bu arada görüşmede, Galatsaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar da yer aldı.

Yeni fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından La Gazzetta dello Sport muhabiri Nico Schira, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için anlaşma sağladığını iddia etti. Schira, Galatasaray'ın 3 milyon euro + bonuslar karşılığında Monaco'yu ikna ettiğini öne sürdü.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:41
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Monaco
  3. Radamel Falcao
  4. Ahmet Bulut

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