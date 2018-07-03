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Galatasaray Süper Lig'in iki yıldızını transfer ediyor! 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Emre Akbaba ve Aziz Behich'i transfer etmek için girişimlere başladı.

03 Temmuz 2018 Salı 18:59
Galatasaray Süper Lig'in iki yıldızını transfer ediyor! 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı...

7 Temmuz’da başlayacak olan İsviçre kampı öncesi transferleri tamamlamak isteyen Galatasaray, önceliği Süper Lig yıldızılarına veriyor. Kasımpaşa’nın kanat oyuncusu Trezeguet, Alanya’nın 10 numarası Emre Akbaba ve Bursa’nın sol beki Aziz Behich’le anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, bu transferleri cuma gününe kadar açıklamaya hazırlanıyor. Bu sezon hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’da hedef, derinliği ve alternatifi bol olan bir kadro kurabilmek.

Rakamlarda son durum

Cim Bom, Trezeguet için Kasımpaşa’ya 5 milyon Euro bonservis bedeli, 23 yaşındaki Mısırlı oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Alanya’nın da Emre Akbaba için yine 5 milyon Euro civarında bir talebi var. Ödeme takvimi ve takas formülü konusunda görüşmeler devam ediyor. Nagatomo’ya yedek olarak düşünülen 27 yaşındaki Aziz Behich için de 2 milyon Euro gözden çıkarıldı.

Kadroda yoğun trafik

Şu ana kadar Muğdat Çelik’i renklerine bağlayan, Nagatomo’yu tekrar transfer eden ve Donk’la mukavele yenileyen Galatasaray; jübile kararı alan Hakan ve kontratları biten Denayer (kiralık), Latovlevici, Eray, Yasin, Carrasso ve Koray Günter’le yollarını ayırdı. Ayrıca geçen sezonu Sevilla’da kiralık olarak geçiren Carole geri döndü. Bir başka kiralık futbolcu Cavanda ise yoluna Standard Liege ile devam edecek. 

(Fanatik)

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:59
  1. Galatasaray
  2. Emre Akbaba
  3. Aziz Behich
  4. Bursaspor
  5. Alanyaspor

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