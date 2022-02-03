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Spor Galatasaray, stoperin Reis'ini buldu
Spor

Galatasaray, stoperin Reis'ini buldu

Luyindama'nın gitmesinin ardından bir stopere ihtiyacı olan Galatasaray, Santos forması giyen Robson Reis'i transfer listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 11:27:00 -
Galatasaray, stoperin Reis'ini buldu

Luyindama'nın gitmesinin ardından bir stopere ihtiyacı olan Galatasaray, Santos forması giyen Robson Reis'i transfer listesine aldı.

Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis transferlerini açıklayan, Erick Pulgar transferini de kısa sürede duyurması beklenen Galatasaray'ın, Brezilya'nın Santos ekibinde forma giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtildi.

Luyindama'yı Suudi Arabistan'a gönderen, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Robson Reis haberleri geldi.

UOL Esporte'nin haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurdu. Robson Reis için 1.5 milyon dolar teklif eden Galatasaray, transferi UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor.

Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı.

 

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