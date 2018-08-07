Galatasaray peş peşe 3 transfer açıkladı!

Sezon başında başantrenör Oktay Mahmuti ile yollarını ayırarak Ertuğrul Erdoğan ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılı ekip, kadrosunu 3 yeni oyuncuyla daha güçlendirdi.

Sarı-Kırmızılılar, Sloven forvet Jaka Klobucar, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan pasaportlarına sahip pivot Zach Auguste ve Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster ile 1'er yıllık anlaşmaya vardı.

JAKA KLOBUCAR KİMDİR?

19 Ağustos 1987 yılında Slovenya’da dünyaya gelen Jaka Klobučar, 1.98 boyunda ve forvet pozisyonunda forma giyiyor.

Basketbol kariyerine 2003 yılında ülkesinin takımlarından Krka Novo Mesto’da başlayan oyuncu, Slovenya’nın en önemli basketbol kulüplerinden Union Olimpija tedrisatından geçip kulübüyle 2009 yılında Slovenya lig ve kupa şampiyonlukları yaşadıktan sonra 2010 yılında Partizan ile anlaştı. 2011 yılında Sırbistan Kupasını kazanan Klobučar, o yazın ardından yeniden Union Olimpija’ya döndü. 2011-12 sezonunda kısa süren İtalya macerasının sonunda 2012 ve 2014 yıllarını basketbola başladığı kulüp olan Krka ile geçiren forvet, 2014 yılında Slovenya Lig şampiyonluğu yaşarken final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

2014-15 sezonu için Alman ekibi ratiopharm Ulm ile anlaşan 30 yaşındaki oyuncu o sezon ligde 39 maça çıktı ve 10.8 sayı, 2.7 ribaund, 3.1 asist ortalamaları tutturdu. 2015 16 sezonu başında ülkemizin takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer oldu. İBB’de geçirdiği üç sezonda 10.7 sayı, 4 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları tutturan Klobučar, oynadığı üç sezonda da ligde istikrarlı şekilde forma giydi ve toplamda yalnızca üç maç kaçırdı.

Sloven oyuncu aynı zamanda 2007 yılından bu yana Slovenya A Milli Basketbol Takımı’nı da temsil ediyor.

ZACH AUGUSTE KİMDİR?

8 Temmuz 1993’te Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya gelen Auguste, kolej yaşı geldiğinde 2012 yılında NCAA ekiplerinden Notre Dame Fighting Irish’e katıldı. Notre Dame Üniversitesi’nde dört sezon geçiren pivot, bir rotasyon oyuncusu olarak geçirdiği ilk iki sezonun ardından üçüncü senesinde daha fazla süre ve sorumluluk almaya başladı. 2014-15 sezonunda 12.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları tutturan Auguste, o sezon takımıyla ACC Konferansı şampiyonluğu yaşayarak NCAA Elit Sekiz turnuvasında boy gösterdi. Kolejdeki son sezonunda 14 sayı, 10.7 ribaund, 1.1 asist ve 1.1 blok ortalamaları tutturan oyuncu o sezon sonunda girdiği NBA Draft’larında seçilemeyerek Avrupa’nın yolunu tuttu.

Avrupa’daki ilk tecrübesini ülkemizin ekiplerinden Muratbey Uşak Sportif’te geçiren Zach Auguste, 2016-17 sezonunda ligde çıktığı 22 maçta 12.2 sayı, 7.8 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 maçta 13.4 sayı, 8.8 ribaund ortalamaları tutturdu.

2017 yılında Yunanistan vatandaşı olan annesinin vesilesiyle Yunan pasaportu alan 25 yaşındaki oyuncu o yaz Panathinaikos ile imzaladı. Yunanistan Ligi’nde çıktığı 13 maçta 8 sayı, 4.9 ribaund ve 1.1 blok ortalaması tutturdu.

TAI WEBSTER KİMDİR?

29 Mayıs 1995’te Yeni Zelanda’da dünyaya gelen Tai Webster, basketbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Auckland Pirates’ta başladı. 2013 yılında NCAA ekiplerinden Nebraska’ya katıldı. Dört sezon geçirdiği Nebraska’da son yılında 17 sayı, 4 asist, 5.1 ribaund ortalamaları tutturdu. 2017-18 sezonunda ilk kez Avrupa’ya gelerek profesyonel kariyerine başlayan Webster, geçen sezon Almanya Ligi’nde 37 maça çıktı ve 14.9 sayı, 3.6 ribaund, 3.8 asist ortalamaları yakaladı.

Genç oyuncu aynı zamanda 2014 yılından bu yana Yeni Zelanda A Milli Takım

formasını da terletiyor.