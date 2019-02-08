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Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'de buldu! Sürpriz isim

Galatasaray Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Gökhan Akkan'a kanca attı.

08 Şubat 2019 Cuma 12:28
Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'de buldu! Sürpriz isim

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti gelecek sezon için Fernando Muslera'nın alternatifi bir ismi aramaya başladı. Gündemde yer alan isimler ise Çaykur Rizespor'un Gökhan Akkan, Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan ve Akhisarsporlu Fatih Öztürk olduğu iddia edildi.

Gökhan Akkan hamlesi

Bu sezon transfer yapmadığı tek bölge kale olan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray gelecek sezon Fernando Muslera'nın alternatifini yerli kaleciden yana kullanacak. Medipol Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ve Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk'ü listesine alan Galatasaray'ın asıl hedefinin Çaykur Rizespor'un genç kalecisi Gökhan Akkan olduğu öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:28
  1. Galatasaray
  2. Gökkan Akkan
  3. Çaykur Rizespor
  4. Fernando Muslera
  5. Süper Lig
  6. Fatih Öztürk
  7. Akhisarspor

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