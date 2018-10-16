Galatasaray maçında oynayamayacak!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu mücadele öncesinde Abdullahi Shehu'dan kötü haber geldi. MR'ı çekilen Nijeryalı oyuncunun yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Shehu'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı. Buna göre Shehu, yeşil-beyazlıların Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisine devam edilen ve fizyoterapist eşliğinde çalışan Henri Saivet ve sol diz iç yan bağlarında esneme olan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Umut Nayir’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.