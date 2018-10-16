THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Galatasaray maçında oynayamayacak!

Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacak olan Bursaspor'a Nijeryalı Shehu'dan kötü haber geldi. Siyahi oyuncu sağ üst adalesindeki yırtık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

16 Ekim 2018 Salı 18:40
Galatasaray maçında oynayamayacak!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu mücadele öncesinde Abdullahi Shehu'dan kötü haber geldi. MR'ı çekilen Nijeryalı oyuncunun yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Shehu'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı. Buna göre Shehu, yeşil-beyazlıların Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisine devam edilen ve fizyoterapist eşliğinde çalışan Henri Saivet ve sol diz iç yan bağlarında esneme olan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Umut Nayir’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:40
  1. Galatasaray
  2. Bursaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek
    2. Zehir tacirlerinin cezası belli oldu
    3. Futbolda şike kumpası! Mehmet Baransu..
    4. Dolarda düşüş sürüyor!
    5. Avustralya'ya tepkiler büyüyor! Kudüs..
    6. FETÖ'cü eski albaya 8 yıl 9 ay hapis..
    7. Elinde spiral makinesi patlayan işçi..
    8. Gıdada hilenin bini bin para!
    9. 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu..
    10. Yatağan'da uyuşturucu operasyonu! 119..
    11. Kamyonet kasasının kapağından..
    12. Galatasaray maçında oynayamayacak!
    13. Canlı yayında duyurdu: Fuhuş çetesinin..
    14. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    15. ABD, Eş Şebab'lı teröristleri havadan..
    16. ABD'li senatörden Veliaht Selman..
    17. D-100 karayolunda feci kaza! Karşıdan..
    18. Fenerbahçeli yıldız isme şok! Tüm..
    19. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    20. Acai böğürtleni lösemiye iyi geliyor
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?