Galatasaray maçı sonrası Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
Spor

Galatasaray maçı sonrası Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Galatasaray maçı sonrası Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na çağrı

Galatasaray maçının ardından Samsunspor, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’ndan gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.

Samsunspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında Galatasaray deplasmanında oynadıkları karşılaşmanın son dakikalarında verilmeyen penaltı pozisyonuna sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakem hatasına vurgu yaparak TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun geçmiş açıklamalarını hatırlattı ve konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.

Samsunspor tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz"

 

