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Galatasaray - Lokomotiv maçının bilet ücretleri belli oldu

Galatasaray'ın Lokomotiv ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları belli oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:22
Galatasaray - Lokomotiv maçının bilet ücretleri belli oldu

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçının biletleri satışa çıktı.

Galatasaray resmi internet sitesinden bilet fiyatlarıyla ve detaylarla ilgili bir bilgilendirme yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçının en ucuz bileti 150 TL olarak, en pahalı bileti ise 1000 TL olarak açıklandı.

İşte Galatasaray - Lokomotiv maçının bilet fiyatları...

1. Kategori - 1.000,00 TL
2. Kategori - 900,00 TL
3. Kategori - 800,00 TL
4. Kategori - 800,00 TL
5. Kategori - 750,00 TL
6. Kategori - 600,00 TL
7. Kategori - 400,00 TL
8. Kategori - 300,00 TL
9. Kategori - 250,00 TL
10. Kategori - 175,00 TL
11. Kategori - 150,00 TL

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:22
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