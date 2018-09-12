Galatasaray - Lokomotiv maçının bilet ücretleri belli oldu

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçının biletleri satışa çıktı.



Galatasaray resmi internet sitesinden bilet fiyatlarıyla ve detaylarla ilgili bir bilgilendirme yayınladı.



Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçının en ucuz bileti 150 TL olarak, en pahalı bileti ise 1000 TL olarak açıklandı.



İşte Galatasaray - Lokomotiv maçının bilet fiyatları...



1. Kategori - 1.000,00 TL

2. Kategori - 900,00 TL

3. Kategori - 800,00 TL

4. Kategori - 800,00 TL

5. Kategori - 750,00 TL

6. Kategori - 600,00 TL

7. Kategori - 400,00 TL

8. Kategori - 300,00 TL

9. Kategori - 250,00 TL

10. Kategori - 175,00 TL

11. Kategori - 150,00 TL