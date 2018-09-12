Galatasaray - Lokomotiv maçının bilet ücretleri belli oldu
Galatasaray'ın Lokomotiv ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları belli oldu.12 Eylül 2018 Çarşamba 15:22
Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçının biletleri satışa çıktı.
Galatasaray resmi internet sitesinden bilet fiyatlarıyla ve detaylarla ilgili bir bilgilendirme yayınladı.
Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçının en ucuz bileti 150 TL olarak, en pahalı bileti ise 1000 TL olarak açıklandı.
İşte Galatasaray - Lokomotiv maçının bilet fiyatları...
1. Kategori - 1.000,00 TL
2. Kategori - 900,00 TL
3. Kategori - 800,00 TL
4. Kategori - 800,00 TL
5. Kategori - 750,00 TL
6. Kategori - 600,00 TL
7. Kategori - 400,00 TL
8. Kategori - 300,00 TL
9. Kategori - 250,00 TL
10. Kategori - 175,00 TL
11. Kategori - 150,00 TL
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