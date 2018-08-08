Galatasaray Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncuya kancayı taktı

Mutlaka 8 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray, Badou Ndiaye'den olumlu yanıt alamayınca rotasını bu kez Liverpool'un kadroda düşünmediği genç oyuncu Marko Grujic'e kırdı.

Galatasaray yönetimi geçen sezon Cardiff'te forma giyen ve Liverpool'un 22 yaşındaki Sırp genç oyuncusu için görüşmelere hızla başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ CAZİBESİ

Galatasaray yönetimi, Liverpool'a kiralama istediğini iletirken şimdi İngiliz ekibinden gelecek yanıt bekleniyor.

Habere, İngiliz basınında Daily Mirror'da yer verirken Liverpool'un kadroda düşünmediği Marko Grujic için Galatasaray'ın ilgisi olduğu belirtildi.

Bu arada 22 yaşındaki yetenekli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istediği ve görüşmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

LIVERPOOL, 7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2015 yılında Liverpool'a transfer edilen Marko Grujic bu süreçte Liverpool forması altında 14 karşılaşmada forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Cardiff City'ye bu yıl Cardiff'e de gitmek istemeyen Marko Grujic, Galatasaray'da forma giymek için gün sayıyor.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.91 metre oyundaki Grujic'in şu anki değeri 5 milyon euro civarında.