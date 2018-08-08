THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Galatasaray Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncuya kancayı taktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren son şampiyon Galatasaray, Liverpool'un 22 yaşındaki yıldızı Marko Grujic'le ilgileniyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:55
Galatasaray Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncuya kancayı taktı

Mutlaka 8 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray, Badou Ndiaye'den olumlu yanıt alamayınca rotasını bu kez Liverpool'un kadroda düşünmediği genç oyuncu Marko Grujic'e kırdı.

Galatasaray yönetimi geçen sezon Cardiff'te forma giyen ve Liverpool'un 22 yaşındaki Sırp genç oyuncusu için görüşmelere hızla başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ CAZİBESİ

Galatasaray yönetimi, Liverpool'a kiralama istediğini iletirken şimdi İngiliz ekibinden gelecek yanıt bekleniyor.

Habere, İngiliz basınında Daily Mirror'da yer verirken Liverpool'un kadroda düşünmediği Marko Grujic için Galatasaray'ın ilgisi olduğu belirtildi.

Bu arada 22 yaşındaki yetenekli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istediği ve görüşmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

 

LIVERPOOL, 7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2015 yılında Liverpool'a transfer edilen Marko Grujic bu süreçte Liverpool forması altında 14 karşılaşmada forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Cardiff City'ye bu yıl Cardiff'e de gitmek istemeyen Marko Grujic, Galatasaray'da forma giymek için gün sayıyor.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.91 metre oyundaki Grujic'in şu anki değeri 5 milyon euro civarında.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:55
  1. Galatasaray
  2. Sırbistan
  3. Fatih Terim
  4. Marko Grujic
  5. Cardiff City

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar ağaç devirdi
    1. Samsun'da sağanak yağmur ve şiddetli..
    2. Ton balığının faydaları
    3. 165 işçi mahsur kaldı! Valilik'ten..
    4. Plajdan kum çaldı, bin euro ceza yedi!
    5. Prens Kanada'yı önce 11 Eylül'le..
    6. CHP il başkanı doğruladı: Maalesef..
    7. 'Önemli bir dönemecin eşiğindeyiz'
    8. Şanlıurfa’da sulama kanalında cesedi..
    9. Kiraz ihracatı 161 milyon doları buldu
    10. Ordu'da ev ve iş yerlerini yağış vurdu
    11. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
    12. PKK'nın Hakurk ve Zap'taki sığınakları..
    13. İngiltere'de alev hortumu!..
    14. Düğmeye bastılar! İşte Muharrem İnce..
    15. Hakkı Bulut hastaneyle mi kaldırıldı?
    16. Mustafa Destici: O da idam edilir
    17. Antalya’da FETÖ operasyonu: 16 kişi..
    18. Galatasaray'a bir genç yıldız daha!
    19. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar..
    20. İtalya Başbakanı Conte'den İran..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi