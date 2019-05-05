Galatasaray ligdeki iç saha rekorunu egale etti

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetle ligde evindeki yenilmezliği 35 maça çıkardı ve kendi iç rekorunu iç saha rekorunu egale etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de evinde oynadığı 35 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray ayrıca derbi galibiyetiyle sahasında ligdeki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.