Galatasaray ligde yenilmeyi unuttu

Galatasaray, Beşiktaş’ı mağlup etmesiyle Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 17 müsabakaya çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon son olarak ligin ilk yarısında 14. haftada deplasmanda Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 17 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 11 kez galip gelirken, 6 maçta da rakipleriyle yenişemedi. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Beşiktaş’ı mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor, BB. Erzurumspor, Fenerbahçe ve Konyspor ile de berabere kaldı.