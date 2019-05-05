Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı Onyekuru ve Fernando'nun attığı gollerle 2-0 yendi. 63 puana yükselen Cimbom aynı puandaki Başakşehir'i averajla geçerek liderlik koltuğunu devraldı ve şampiyonluk havasına iyiden iyiye girdi... 17 maçtır yenilmeyen Galatasaray, sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 59 puana kaldı ve zirve yolunda ağır bir yara aldı...

Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik derbide Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yendi! Galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Onyekuru ve 55. dakikada Fernando kaydetti. Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Galatasaray, aynı puandaki Medipol Başakşehir'i averajla geçerek zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluk havasına iyiden iyiye girdi... Ligde 6 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 59 puana kaldı ve zirve yolunda ağır bir yara aldı.

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