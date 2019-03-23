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Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:35
Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

Geçen yılın eylül ayında düzenlenen olağanüstü genel kurulda da divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan, disiplin kurulu üyesi Ayhan Yeğinsu'nun başvurusu sonrası disipline sevk edilmişti. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, disipline sevki sarı-kırmızılı camiada tartışmalara neden olan Aslan'ı mali genel kurulda başkanlık için önerdi. Başka aday olmaması üzerine Aslan, genel kurulu yönetti.

Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantıda, kulüp bünyesinde E-Spor şubesinin açılması ile 2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin gerekli görülmesi halinde tasfiye edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülüp karara bağlanacak.

Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanacağı genel kurulda, kulüp ile iştiraklerinin 2019 yılı bütçesi de oylanacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:35
  1. Galatasaray Kulübü
  2. Mali Genel Kurul
  3. Metin Sinan Aslan
  4. Mustafa Cengiz

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