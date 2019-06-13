Galatasaray Kulübü, briç turnuvası düzenliyor



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü tarafından düzenlenen briç turnuvası yarın başlıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda organize edilen etkinlikte briçseverler bir araya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak turnuvada yön birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kupa ile ödüllendirilecek. Öte yandan, sarı-kırmızılı kulüp turnuvaya katılım ücretini 70 Türk lirası olarak belirlerken, öğrenciler ise organizasyona ücretsiz katılabilecek.

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