Galatasaray Konya'da fırsat tepti Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderlik şansını değerlendiremedi.

Süper Lig 30. hafta kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma şansını değerlendiremedi. Süper Ligi'nin 30. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, 90 dakika boyunca isabetli şut çekemediği maçta Konyaspor ile 0-0 berabere kalırken şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray, bu sonuçla birlikte lider Başakşehir ile puanları eşitleme şansını değerlendiremezken 60 puanla 2. sırada kaldı. Konyaspor ise 38 puanla 9. sırada yer aldı. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, derbide sahasında 59 puanlı Beşiktaş'ı konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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