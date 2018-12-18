Galatasaray Keçiörengücü ile berabere kaldı, tur atladı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Keçiörengücü'yle 1-1 berabere kaldı ve toplamda 3-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

Galatasaray maça hızlı başladı. 4. dakikada gelişen atakta Metin Uçar'dan seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Celil Yüksel yerden düzgün bir vuruş yaptı, ancak son anda çizgi üzerinde Erdi Dikmen topu uzaklaştırdı.

Konuk ekip 11. dakikada gole yaklaştı: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdülkadir Korkut ortaladı, ceza sahası içerisinde Taha Balcı topa yükseliyor ancak top sol yandan dışarı çıktı.

İlk yarı hakem Özgür Yankaya'nın düdüğüyle 0-0 sona erdi.

62. dakikada Galatasaray, Atalay Babacan ile gole yaklaştı: Muğdat Çelik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Atalay Babacan, vuruşunu yaptı ancak Metin Uçar topu tek hamle de kontrol etti.

İlk gol geldi

Galatasaray, 65. dakikada 1-0 öne geçti: Selçuk İnan tarafından kullanılan serbest vuruşta top barajdan sekti, uzaklaştırılamayan top Yunus Akgün'ün önünde kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 9. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Konuk ekip, 75. dakikada gole yaklaştı: Galatasaray savunmasında Ahmet Çalık'ın uzaklaştırdığı topa yaklaşık 30 metreden Süleyman Olgun gelişine sert bir vuruş yaptı ancak az farkla top dışarı çıktı.

Galatasaray ilk değişikliğini 77. dakikada yaptı. Ali Yavuz Kol oyuna girerken Atalay Babacan oyundan çıktı.

İkinci gol geldi

Keçiörengücü 85. dakikada 1-1'e getirdi. Sağ kanattan içeriye giren Devrim Taşkaya, topu yerden Taha Balcı'ya gönderdi. Altıpas üzerinde bomboş durumda olan Taha Balcı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği, 85. dakikada gerçekleşti. Malik Karaahmet oyuna girerken, gol atan Yunus Akgün oyundan çıktı.

İlk maçta Galatatasaray 2-1 kazanmıştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 yenmişti.

33. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Atalay Babacan yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmişti. 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla A takımla çıktığı ilk resmi maçta golle tanışmıştı.

50. dakikada Galatasaray Linnes ile ikinci golünü bulmuştu. Gelişen atakta Celil Yüksel topu Linnes'e aktardı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu: 0-2.

51. dakikada Keçiörengücü'nün Abdurrahman Kuyucu ile kullandığı köşe atışında ön direkte Ziya Şakar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndermişti: 1-2.

Müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.