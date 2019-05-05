Galatasaray kafilesi tesislere geldi Beşiktaş’ı sahasında 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.

Beşiktaş’ı sahasında 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi. Tesislerde sarı-kırmızılıları çok sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında evinde Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla geçerek liderliğe yükseldi ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Bu önemli mücadele sonrası sarı-kırmızılı takımı taşıyan otobüs, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi. Takımlarını yalnız bırakmayan çok sayıda taraftarın meşalelerle karşıladığı kafile, yoğunluktan dolayı tesislere girmekte de zorlandı.

Beşiktaş galibiyeti sonrası büyük coşku yaşayan Galatasaraylı taraftarlara sarı-kırmızılı takımın İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de üçlü çektirdi.

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