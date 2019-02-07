Galatasaray kafilesi Adana'dan ayrıldı

Galatasaray kafilesi Adana'dan ayrıldı07 Şubat 2019 Perşembe 16:40
ADANA (AA) - Futbolcuların da yer aldığı Galatasaray kafilesi, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in Adana'daki cenaze törenine katıldıktan sonra uçakla İstanbul'a hareket etti.
Talat Terim'in cenazesi için özel uçakla Adana'ya gelen sarı-kırmızılı kulübün kafilesi, cenaze namazının kılınmasının ardından Asri Mezarlığı'ndan ayrıldı.
Futbolcular, teknik heyet ve diğer katılımcıların da bulunduğu kafile, otobüslerle polis eskortu eşliğinde Adana Havalimanı'na geldi.
Kafile daha sonra özel uçakla İstanbul'a gitti.
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