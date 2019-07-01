Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
- Sarı-kırmızılı ekip, Rumen oyuncu Claudia Pop Cuic ile 1 yıllık anlaşma sağladı01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:42
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Rumen milli oyuncu Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi ve BOTAŞ'ta oynayan Cuic için, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.
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