Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer - Sarı-kırmızılı ekip, Rumen oyuncu Claudia Pop Cuic ile 1 yıllık anlaşma sağladı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Rumen milli oyuncu Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi ve BOTAŞ'ta oynayan Cuic için, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

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