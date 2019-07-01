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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

- Sarı-kırmızılılarda Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatılırken, İrem Naz Topuz ve Bircan Gökdemir ile yollar ayrıldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanılan 2 oyuncunun Galatasaray forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca sözleşmeleri sona eren İrem Naz Topuz ve Bircan Gökdemir'in takımdan ayrıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
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