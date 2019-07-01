Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
- Sarı-kırmızılılarda Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatılırken, İrem Naz Topuz ve Bircan Gökdemir ile yollar ayrıldı01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanılan 2 oyuncunun Galatasaray forması giymeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca sözleşmeleri sona eren İrem Naz Topuz ve Bircan Gökdemir'in takımdan ayrıldığı kaydedildi.
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