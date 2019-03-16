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Galatasaray ile Bursaspor 100. randevuda

- İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılıların galibiyetlerde 51-22 üstünlüğü bulunuyor- Bursaspor, Galatasaray'ı 13 maçtır yenemiyor- Bursa'da yapılan maçlarda ev sahibi takım galibiyet sayısında 17-15 önde

16 Mart 2019 Cumartesi 09:55
Galatasaray ile Bursaspor 100. randevuda


İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 26 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 174 golüne, yeşil-beyazlılar 83 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 1-1 tamamlandı.


- Bursaspor 13 maçtır kazanamıyor


Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 13 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 13 randevuda 5 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.


- Bursa'da ev sahibi üstün


Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-15 üstünlük sağladı.

Bursa'da yapılan 18 lig karşılaşması beraberlikle sonuçlandı, deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Galatasaray'ın 57 golüne karşılık, Bursaspor 48 gol attı.

Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.



- Farklı skorlu galibiyetler


Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla aldı.

Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:55
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