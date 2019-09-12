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Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar sürüyor

- Başantrenör Ataman Güneyligil:"Kampın çok yararlı olduğunu düşünüyorum"

12 Eylül 2019 Perşembe 11:41
Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Şile'de yaptığı kampla devam ediyor.

Takımın başantrenörü Ataman Güneyligil, GSTV'ye yaptığı açıklamada kampı değerlendirdi.

Yeni oyuncuların da kampa katıldığını belirten Güneyligil, "Kampın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yeni gelen oyuncularımız çok zorluk çekmiyor. Bursa deplasmanı bize uğurlu geliyor diyebilirim. Bu benim beşinci sezonum olacak dördünde biz sezonu Bursa ile açmış olacağız. Nilüfer Belediyesi iyi bir takım, hala da ekleme yapmaya çalışıyorlar. Geçen seneden biraz daha zayıf gibi gözükseler de ligde çok fazla süre almış tecrübeli oyuncular ve iki iyi yabancı ile takımlarını takviye ettiler. Deplasmanda bizi zor bir maç bekliyor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı antrenör Cihan Çıtay ise "Kamp beklediğimizden daha iyi geçiyor, çok faydalı oldu. Özellikle yeni gelen yabancı oyuncularımızla birliktelik oluşturmak için çok iyi bir fırsat oldu. Biz de bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Hem teknik açıdan hem de arkadaşlık açısından güzel bir kamp oluyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:41
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