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Galatasaray hazırlık maçını 5-2 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman müsabakasından 5-2 galip ayrıldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:32
Galatasaray hazırlık maçını 5-2 yendi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Donk, Ndiaye (Dk. 61 Ali Yavuz Kol), Fernando (Dk. 46 Celil Yüksel), Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Muğdat Çelik 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın gollerini Maicon, Sinan Gümüş, Fernando Reges, Ali Yavuz Kol ve Yunus Akgün kaydetti.

Sarı-kırmızılı 21 yaş altı takımının gollerini ise Serkan Sefil ve Ayhan Tuş attı.

Maç kadrosunda yer almayan Selçuk İnan ile Eren Derdiyok ise kondisyoner ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 15 Ekim Pazartesi günü devam edecek.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:32
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