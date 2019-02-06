0553 313 94 23

Galatasaray-Hatayspor maçından notlar

- Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için iki takım futbolcuları da sahaya pankartla çıktı- Luyindama, Türk Telekom Stadı'nda ilk kez formayı giydi- Emre Akbaba 131 gün sonra kadroda

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:46
Galatasaray-Hatayspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında takımının başında yer alamadı.

Terim'in yokluğunda yardımcı antrenör Levent Gülen takımın başında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, vefat eden Talat Terim'i yaptıkları tezahüratlar ve açtıkları pankartlarla andı. Taraftarlar, kale arkası tribününe "Talat Terim'in mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" pankartı astılar.

Galatasaraylı futbolcular sahaya, "Mekanın cennet olsun Talat Terim", Hataysporlu futbolcular da "Başınız sağ olsun hocam" pankartıyla çıktı.


- Luyindama ilk kez Türk Telekom Stadı'nda


Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Christian Luyindama da ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi ilk kez Türk Telekom Arena'da sarı-kırmızılı taraftarların önünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor mücadelesinde sahaya, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Onyekuru ve Sinan Gümüş ilk 11'iyle çıktı.


- Emre Akbaba 131 gün sonra kadroda


Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 131 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Yedekler arasında yer alan Emre, forma şansı bekledi.

Son olarak, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta forma giyen Emre, o karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:46
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Hatayspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
    1. Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine..
    2. Muğla'da derede mahsur kalan köpekler..
    3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    5. Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
    6. Kızılhaç'tan "Suriye'nin kuzeydoğusuna..
    7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    8. Macaristan'dan Juncker'e mektup
    9. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "Şu andaki tek..
    11. Erzurumspor'da Medipol Başakşehir..
    12. Çipras'ın İstanbul temasları
    13. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    14. Binali Yıldırım: "Muhtemel ki bitişik..
    15. Milan Kulübünden Fatih Terim'e taziye..
    16. Yıldırım: "(Çöken bina) 4..
    17. TBMM Başkanı Yıldırım: "Şu ana kadar 6..
    18. Meteorolojiden yağış uyarısı
    19. Meteorolojiden yağış uyarısı
    20. Kartal'da bina çökmesi
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi