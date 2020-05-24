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Spor

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:40:37 -
Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

Sabah yapılan idmanın birinci bölümünde ilk olarak fiziksel çalışma uygulandı. Daha sonra futbola özgü genel kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Son bölümde ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı.

Akşamüstü gerçekleşen günün ikinci antrenmanına ısınma ile başlandı. Devam eden kısımda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, sabah antrenmanından önce bayramlaştı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

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