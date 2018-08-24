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Galatasaray Gomis'in alternatifini buldu! Arsenal'da forma giyen...

Galatasaray, Bafetimdi Gomis'in Al Hilal takımına satılmasının ardından forvet arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip Arsenal'da forma giyen Danny Welbeck'i gündemine aldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 02:28
Galatasaray Gomis'in alternatifini buldu! Arsenal'da forma giyen...

ADA’YA ÇIKARMA YAPILDI

GALATASARAY, Bafetimbi Gomis’in alternatifini İngiltere’de buldu… Geçen sezon attığı 29 golle Sarı-Kırmızılılar’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Fransız golcü, 6 milyon euroya Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına satıldı… Yönetim, bu transferin resmiyet kazanmasının ardından daha önce de gündeme gelen Danny Welbeck için Ada’ya çıkarma yaptı ve Arsenal’le yeniden masaya oturdu. Taraflar yapılan görüşmelerde büyük mesafe kaydetti.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Aubameyang ve Lacazette’in ardından 3. forvet konumuna düşen Welbeck’le prensipte anlaşan G.Saray, resmi işlemlerin tamamlanmasını bekliyor. İki takım arasındaki protokol tamamlandığı an transfer açıklanacak. Galatasaray’ın İngiliz golcüyü, pazartesi gününe kadar İstanbul’a getirmesi bekleniyor. Hilal’le anlaşan Gomis’in de bugün Arabistan’a giderek resmi imzayı atacağı belirtildi.

KADROYA ALINMADI

2014 yaz transfer döneminin son gününde Manchester United’dan Arsenal’e 20 milyon euroya transfer olan Danny Welbeck, Topçularda 112 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 27 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli golcü, 14 defa da asist yaptı. Welbeck, bu sezon teknik direktör Unai Emery tarafından Manchester City ve Chelsea maçlarında kadroya alınmadı. 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 02:28
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Danny Welbeck
  4. Bafetimbi Gomis

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