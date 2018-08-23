Galatasaray Gomis transferini KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı kulübün KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAŞKAN TRANSFERİ AÇIKLADI

Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı. Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber'in Gomis transferi duyurması sonrasında, Suudi taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

OTELDE ANLAŞTILAR! BONSERVİS 6 MİLYON EURO

Fransız yıldızı yıllık 8 milyon Euro'ya karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi Arabistan takımı, çarşamba günü de Galatasaray ile de 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

Four Seasons Otel'de Al Hilal'in temsilcileri ile pazarlık masasına oturan Galatasaray, oyuncunun gidişine onay verdi.

Suudi Arabistan'da 23 Ağustos Perşembe günü bitecek transfer dönemi nedeniyle Galatasaray ile Al Hilal arasında sağlanan anlaşmanın ardından, Gomis'in menajeri de Arap kulübü ile son detayları görüştü.