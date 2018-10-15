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Galatasaray duyurdu! 'Avrupa'dan men...'

Galatasaray, “Galatasaray UEFA’dan ceza aldı” şeklinde paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:14
Galatasaray duyurdu! 'Avrupa'dan men...'

Galatasaray, haklarında çıkan UEFA'nın kendilerinin Avrupa'dan men edileceği şeklindeki haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında kişiler, spor yazarları ve yorumcular tarafından somut bir bilgi ve belge olmaksızın şirketimizin futbol takımının Avrupa Kupalarından men edildiği veya edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak ve maksadı aşan nitelikte olumsuz söylenti, yorum, haber ve açıklamalar yapılmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Önemle belirtmek isteriz ki bu yolla işlenen suça karşılık verilen, cezanın pişmanlık yoluyla kaldırılması ya da indirilmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, şirketimiz hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında Savcılık nezdinde türlü yasal işlem başlatılmış ve ilgililer hakkına ceza davaları açılması için harekete geçilmiştir.

Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında imzalanmış bulunan yapılandırma anlaşması geçerliliğini muhafaza etmektedir.

Tüm bu hukuksal süreç, Uluslararası Sportif Hukuk Normlarına uygun olarak Galatasaray için pozitif durum ve aksiyon içinde yürümektedir ve söz edildiği gibi olumsuz bir gelişme yoktur.

Asılsız söylenti,haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmi açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:14
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