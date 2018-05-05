Galatasaray, dünya takımları sıralamasında ilk 8'de

Sosyal medya konusunda sürekli olarak ön planda olan Galatasaray, dünya çapında da etki yaratmaya devam ediyor.

Football Benchmark'ın her ay düzenli olarak yayınladığı listede sarı-kırmızılı takımın adı yine öne çıktı. Cim-Bom, dünyanın en iyi kulüpleriyle beraber sosyal medyanın en fazla etkileşim alan takımı oldu.

DÜNYADA İLK 8'DE

Dünyanın ilk 10 sırası verilirken, Real Madrid ve Barcelona zirveyi aldı. Galatasaray ise 8. sırada geldi. Facebook ve Twitter hesapları baz alınarak yapılan listede sadece Avrupa değil tüm dünya takımları alındı.

Kaynak: Skorer