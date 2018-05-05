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Galatasaray, dünya takımları sıralamasında ilk 8'de

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, sosyal medya konusunda da ön planda. Football Benchmark'ın yayınladığı listede sarı-kırmızılı ekip, 8. sırada yer aldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:35
Galatasaray, dünya takımları sıralamasında ilk 8'de

Sosyal medya konusunda sürekli olarak ön planda olan Galatasaray, dünya çapında da etki yaratmaya devam ediyor.

Football Benchmark'ın her ay düzenli olarak yayınladığı listede sarı-kırmızılı takımın adı yine öne çıktı. Cim-Bom, dünyanın en iyi kulüpleriyle beraber sosyal medyanın en fazla etkileşim alan takımı oldu.

DÜNYADA İLK 8'DE

Dünyanın ilk 10 sırası verilirken, Real Madrid ve Barcelona zirveyi aldı. Galatasaray ise 8. sırada geldi. Facebook ve Twitter hesapları baz alınarak yapılan listede sadece Avrupa değil tüm dünya takımları alındı. 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:35
  1. Sarı Kırmızılılar
  2. Fc Barcelona
  3. Galata Saray
  4. Real Madrid
  5. Galatasaray
  6. Televizyon
  7. Barcelona
  8. Facebook
  9. Milliyet
  10. Twitter
  11. G.Saray
  12. Avrupa
  13. Cimbom
  14. Madrid
  15. TV
  16. HABERLER

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