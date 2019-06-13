Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık - Bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyen forvet oyuncusu Nigel Hayes, Litvanya ekiplerinden Zalgiris'e transfer oldu



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Nigel Hayes, Zalgiris'e transfer oldu. Litvanya kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Hayes, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 34 karşılaşmaya çıkarken 12,3 sayı, 2,1 asist ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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