Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık
- Bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyen forvet oyuncusu Nigel Hayes, Litvanya ekiplerinden Zalgiris'e transfer oldu13 Haziran 2019 Perşembe 11:39
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Nigel Hayes, Zalgiris'e transfer oldu.
Litvanya kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Hayes, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 34 karşılaşmaya çıkarken 12,3 sayı, 2,1 asist ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
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