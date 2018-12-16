THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray deplasmanda"büyük" maç kazanamıyor

- Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de güçlü rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maçta galip gelemedi- Bu karşılaşmalarda 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşayan Galatasaray, attığı 7 gole karşı kalesinde 29 gol gördü- Galatasaray, ligde rakip sahalarda oynadığı son 8 derbide de galip gelmeyi başaramadı

16 Aralık 2018 Pazar 11:40
Galatasaray deplasmanda"büyük" maç kazanamıyor


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 7. haftasında, 3 Ekim 2015'te Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında dış sahada galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.


- Son 13 maç


Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maç ve skorları şöyle:

Sezon

 Hafta
Skor
2015-2016 9. Fenerbahçe1-1
15. Beşiktaş2-1
2016-20175. Beşiktaş2-2
11. Fenerbahçe2-0
25. Trabzonspor2-0
27. Medipol Başakşehir4-0
2017-2018 10. Trabzonspor2-1
12. Medipol Başakşehir5-1
14. Beşiktaş3-0
26. Fenerbahçe0-0
2018-20194. Trabzonspor4-0
14. Beşiktaş1-0
16. Medipol Başakşehir1-1


- Derbi de kazanamıyor


Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 8 derbide galibiyet elde edemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahalardaki bu 8 derbide 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray'ın son 8 deplasman derbisindeki karnesi şöyle:

SezonOrganizasyon Rakip Sonuç
2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe1-1
Süper Lig Beşiktaş2-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş2-2

 Süper Lig Fenerbahçe2-0
2017-2018 Süper Lig Beşiktaş3-0
Süper Lig Fenerbahçe0-0
2018-2019 Süper Lig Beşiktaş1-0


Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:40
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Medipol Başakşehir
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG
  8. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
    1. Eskişehir Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
    2. Hırsız ve katil Batı
    3. Fedakar babanın çilesi sona eriyor
    4. Ak Partili Gençler ‘Safahat’ eğitimini..
    5. 6 milyon liralık vurgun yaptı,..
    6. 'Kermes' ile ilgili bu detayı biliyor..
    7. Medipol Başakşehir'den transfer..
    8. Yayla şenliğinde izlediği ata sporu..
    9. Yerli ve milli üretim 'Samur'da hedef..
    10. Çin zulmü mezar taşlarına uzandı!
    11. Galatasaray deplasmanda"büyük" maç..
    12. 7 ay önce gördüğü takvim, ahşap..
    13. Brezilya basını resmen duyurdu!..
    14. Yapı Kredi Yatırım'dan, "Yatırım..
    15. ‘Bizi yıldıramazlar evi yeniden..
    16. Antik tiyatro 1500 yıl sonra "güneşe"..
    17. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    18. ABD ajanları bölgede cirit atıyor!..
    19. Üniversitelerin Tarih Kulüpleri..
    20. "İhtiyar delikanlılar"ın boccede..
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı