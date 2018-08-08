Galatasaray, Chelsea'nın stoperini transfer ediyor!
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig takımlarından Chelsea'da top koşturan Gary Cahill'i transfer etmek için girişimlere başladı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:49
Fatih Terim’in mutlak bir stoper isteği sonrası Başkan Mustafa Cengiz’in gündemine Chelsea’nin yıldız ismi Gary Cahill’i aldığı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim’in istediği stoper adayları arasında ilk sırada buyunan İngiliz futbolcu, bu sezon Teknik Direktör Maurizio Sarri’nin kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor. (Star)
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