Galatasaray, Bursa deplasmanında - Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor'a konuk olacak- Galatasaray, ligde çıktığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'de 25. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde, 49 puanla ikinci sırada tamamlarken, Bursaspor ise 28 puanla 15. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

- 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.





- Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasmanda puan kayıplarıyla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu. Galatasaray, deplasman maçlarında toplamda 18 puan kaybetti.

- 3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

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