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Galatasaray, Belhanda için kararını verdi!

Son şampiyon Galatasaray, Fransa ekibi Nice'den Belhanda için gelen kiralama teklifini kabul etmediğini duyurdu.

07 Eylül 2018 Cuma 15:45
Galatasaray, Belhanda için kararını verdi!

Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda için Fransa temsilcisi Nice'den gelen bedelsiz kiralama teklifinin reddedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın Nice'e transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışı olduğu belirtilerek, başkan Mustafa Cengiz ile Nice Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmadığı kaydedildi.

"BEDELSİZ İSTEDİLER, KABUL ETMEDİK"

Fransız kulübünün Belhanda için yaptığı teklifin reddedildiğini aktarıldığı açıklamada, "Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda'yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır." denildi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:45
  1. Galatasaray
  2. Fransa
  3. Belhanda
  4. Nice

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