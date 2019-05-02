0553 313 94 23

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Son 4 haftada hakemler kura ile belirlensin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarına değinirken ligde kalan son 4 haftada ise hakemlerin kura ile belirlenmesini istedi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:49
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Son 4 haftada hakemler kura ile belirlensin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den çok konuşulacak bir teklif. Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi Türk Telekom Stadı’nda spor müdürleriyle biraraya gelen Başkan, hakem atamalarıyla ilgili çok tartışmanın yaşandığını vurgulayarak “Ligin son 4 haftasında hakemler kura ile belirlensin. Böylece kimse atamalarla ilgili bir şey söyleyemez. Ayrıca TV’ler kura çekilirken canlı yayın yapsın” dedi.

MHK ile yaptıkları toplantıya değinen Cengiz, “Fenerbahçe maçından sonra Hüsnü Bey’i aradım. ‘Kendi lehimize bir şey istemiyoruz. Hakem 5 tane üst üste hata yaptı. Sonuca etki etti’ dedim. Hüsnü Bey hakemlere etki olmadığına dair yemin etti. Ona inanırım. MHK ile aranızda randevu ayarlayayım dedi.

“Konya maçında Mete Kalkavan inatla VAR’a gitmedi''

Toplantı sonrası MHK’nin açıklamalarına ikna olmadığını da söyleyen Cengiz, “Konya maçında Mete Kalkavan inatla VAR’a gitmedi. Duyum geldi. 6 dakika konuşmuşlar. Git gözünle gör dediler, ama gitmedi” diye sitem etti. Başkan yeni nesil hakemlerin çok iyi eğitilmesi gerektiğini söyleyerek, “İnsana yatırım yapmamız lazım. Hakemler maçın sonucuna etki etmemeli ve alın terini çalmamalı. Bu süreç artık sona ersin” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk için bırakmadım

CENGİZ, kongrede şampiyonluk yarışı içerisinde olmamaları durumunda seçim kararı alacağını söyledi. Galatasaray’ın başkanı, “Eski başkan Faruk Süren beni arkaya çağırdı. Seçim kararı almamı istedi, ‘Ortam gergin, seçime git, ibra etsinler’ dedi. Fatih Terim ile de konuştum. Takımın etkilenmemesini istedi. Bir başkan yeniden seçilmek için kendisini küçültmez. Biz orada kulis yapmadık. 1000 kişi gitmiş. Şampiyonluğun etkilenmemesi için seçim kararı almadım. Biz şampiyonluğa gidiyoruz. Şimdi bırakıyorum deseydim, camiamız ne olurdu? Bizi hainlikle suçlarlardı” diye konuştu.

UEFA ve CAS ile savaş yaptık

GALATASARAY’IN Fair Play anlaşmalarına sadık kaldığını vurgulayan Cengiz, şunları söyledi: “Borç alacak dengesine çok dikkat ediyoruz. Futbolcu satışlarından bu sene kardayız. UEFA’yı ikna etmemize rağmen daha sonra anlaşma bozuldu. Biz de hakkımızı CAS’ta aradık. Ve büyük mücadeleler sonrasında davayı kazandık. Futbol Federasyonu’nun da ve diğer kulüplerin de lobi açısından Avrupa’da güçlü olması lazım.

Güneş’in TFF’ye gitmesi yanlış

Mustafa Cengiz, önceki gün Riva’ya giderek, Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve Milli Takımlar Sorumulusu Ali Dürüst ile toplantı yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, “Taraftarımız bu olaya büyük tepki gösterdi, ‘hakem ayarlamaya gitmiş’ diyorlar. Ben Güneş’in yerinde olsaydım oraya gitmezdim. Çünkü zamanlaması yanlış. Ben olsaydım gitmezdim” dedi. Ada olayına da değinen Başkan, “Galatasaraylı üyeler hiç merak etmesin. Ada bizimdir. Eninde sonunda adalet yerini bulacak” diye konuştu.en de kabul ettim. Sabri Çelik, Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu ile biraraya geldik. Dostça konuştuk” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 00:49
  1. Konya
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz
  4. Hakem
  5. Süper Lig
  6. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te gece yarısı emlakçı dükkanı kurşunlandı
    1. Başkent’te gece yarısı emlakçı dükkanı..
    2. İYİ Parti'de kılıçlar çekildi!..
    3. Kaybolan 2 çocuk için Fındıklı halkı..
    4. Teröristlerden sınır karakoluna taciz..
    5. Rusya'dan çok sert Venezuela tepkisi:..
    6. Danimarka’da enerji santralinde feci..
    7. Teröristler ABD'ye yalvardı: Türkiye..
    8. Kimliği belirlenemeyen saldırgan sokak..
    9. Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var
    10. Bir vahşet daha! Kayseri'de kaybolan..
    11. Bursaspor Teknik Direktörü Mesut..
    12. Boko Haram köye saldırdı! Çok sayıda..
    13. Guaido uslanmıyor! Venezuela'da..
    14. Ryan Babel Süper Lig'e dönüyor!..
    15. Trump'tan Kongreye Meksika sınırı için..
    16. Tunus Başbakanı partisinin kongresinde..
    17. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:..
    18. İşyeri tamamen yandı
    19. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    20. Adana ve Şanlıurfa'daki terör operasyonu
    21. MHP'den CHP'li o isme sert sözler:..
    22. Fransa'da gazeteciler polis şiddetini..
    23. Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi
    24. Suriye’de Nisan ayında 324 sivil..
    25. Taksim’de hayat normale döndü
    26. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü
    27. Barcelona finalin kapısını araladı
    28. Messi çoştu! Barcelona finale göz kırptı
    29. "Suriyeli çocukların kayıp nesil..
    30. Şampuanına tuz ekle, yağlı saça son ver
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Hafta sonu Kızılcahamam'da talimat verildi... Yeniden kuruluyor
    Hafta sonu Kızılcahamam'da talimat verildi... Yeniden kuruluyor
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    ABD F-35'lere saldırı talimatı verdi
    ABD F-35'lere saldırı talimatı verdi
    Erol Mütercimler ne yapmaya çalışıyor? "Kılıçdaroğlu görevini bırakmazsa öldürülecek"
    Erol Mütercimler ne yapmaya çalışıyor? "Kılıçdaroğlu görevini bırakmazsa öldürülecek"

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Trump'tan o ülkeye Venezuela tehdidi: Derhal son verin yoksa...
    Trump'tan o ülkeye Venezuela tehdidi: Derhal son verin yoksa...
    Türkiye bu tepkiyi konuşuyor: Yıkayalım bu ülkeyi yoksa...
    Türkiye bu tepkiyi konuşuyor: Yıkayalım bu ülkeyi yoksa...