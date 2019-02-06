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Galatasaray avantajı yakaladı

- Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'u 2-0 yendi- Luyindama, sarı-kırmızılı takım ile çıktığı ikinci maçta ilk golünü attı- Mitroglou, Türk Telekom Stadı'nda ilk kez sahaya çıktı

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:02
Galatasaray avantajı yakaladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u 2-0 yenerek, rövanş öncesinde avantajı yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada yeni transferi Christian Luyindama ve 90+2. dakikada Sofiane Feghouli attı.

Bu mücadelenin rövanşı 26-27 ya da 28 Şubat'ta Hatay'da oynanacak.


- Luyindama ilk golünü attı

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Hatayspor'a attı.

Mücadelenin 7. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Luyindama, sarı-kırmızılı takım ile çıktığı ikinci maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

Demokratik Kongolu oyuncu, Galatasaray ile ilk maçına Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında çıkmıştı.


- Mitroglou ilk kez Türk Telekom Stadı'nda


Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Kostas Mitroglou, ikinci yarıda oyuna girdi ve Türk Telekom Stadı'nda ilk kez sahaya çıktı.

Yunan golcü, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonunda Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede de forma giymişti.


- VAR incelemesi sonucu kırmızı kart


Galatasaray, Hatayspor mücadelesinin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısıyla Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'ya kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin 39. dakikasında Selçuk İnan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Fernando'nun aşırtma vuruşunda kaleci Ömer, ceza sahası dışında topu eliyle kesti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu önce kaleci Ömer'e sarı kartını gösterdi. Öğretmenoğlu, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarındaki VAR ekranından izledikten sonra kararını değiştirdi ve Ömer'e kırmızı kartını gösterdi.

Kaleci Ömer'in kırmızı kart görmesinden sonra Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gomis'in yerine yedek kaleci Akın Alkan'ı sahaya sürdü.


- Diagne'nin cezası bitti


Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erdi.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.




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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:02
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Hatayspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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