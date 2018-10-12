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Galatasaray Artem Biesiedin’i transfer mi ediyor?

Galatasaray, Dinamo Kiev'de oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Artem Biesiedin’i gözüne kestirdi.Galatasaray ekibiİtalya'nın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçında Artem Biesiedin'i izleyecek ve Teknik Direktörü Terim'e rapor verecek. PekiArtem Biesiedin kimdir? Artem Biesiedin nereli ve kaç yaşında?

12 Ekim 2018 Cuma 18:19
Galatasaray Artem Biesiedin’i transfer mi ediyor?

Galatasaray, Dinamo Kiev'de oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Artem Biesiedin’i gözüne kestirdi.  Galatasaray ekibi  İtalya'nın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçında Artem Biesiedin'i izleyecek ve Teknik Direktörü Terim'e rapor verecek. Peki Artem Biesiedin kimdir? Artem Biesiedin nereli ve kaç yaşında?

Sezon başında Çin takımı Tianjin Quanjian ile yaşadığı sorunlar nedeniyle riske girmek istemeyen Galatasaray, Anthony Modeste'yle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Ancak aradan geçen 2 aylık süre zarfında 30 yaşındaki Fransız golcünün durumuyla alakalı değişme olmadığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın, Modeste'nin eski kulübüyle anlaşma sağlaması halinde transferi yeniden gündeme alacağı öğrenildi. 31 Mart 1996 Kharkiv doğumlu olan Artem Biesiedin, mevki olarak forvet-Santrafor oynuyor. Biesiedin sağ ayağını kullanıyor. Kiev kulübünde oynayan Artem Biesiedin, bu kulübe 1 Ocak 2017 yılında katıldı. Kulüple 30 Haziran 2019’da kadar sözleşmesi var.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 18:19
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