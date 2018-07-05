Galatasaray-Akhisarspor mücadelesi ilklerin maçı olacak

VAR (Video Hakem) uygulaması, Galatasaray - Akhisar Süper Kupa final mücadelesinde hayata geçirilecek.

Ayrıca Galatasaray - Akhisar maçının uzatmalara gitmesi halinde UEFA'nın kararı gereğinde her iki takıma da uzatmalarda 4. oyuncu değişikliği hakkı tanınacak.