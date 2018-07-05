Galatasaray-Akhisarspor mücadelesi ilklerin maçı olacak
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında Video Asistan Hakem (VAR) ile 4. oyuncu değişikliği hakkı tanımlaması uygulanacak.05 Temmuz 2018 Perşembe 16:35
VAR (Video Hakem) uygulaması, Galatasaray - Akhisar Süper Kupa final mücadelesinde hayata geçirilecek.
Ayrıca Galatasaray - Akhisar maçının uzatmalara gitmesi halinde UEFA'nın kararı gereğinde her iki takıma da uzatmalarda 4. oyuncu değişikliği hakkı tanınacak.
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