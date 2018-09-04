Galatasaray 610 bin liraya transfer etti! Bedavaya TFF 2.Lig takımına kiraladı...

Galatasaray altyapısından yetişen Birhan Vatansever geçtiğimiz sezon başında sessiz sedasız kulüpten ayrılmıştı... Bedelsiz olarak 2. Lig takımı Bandırmaspor'a transfer olan genç futbolcu iyi bir performans ortaya koymuştu.

Ardından sürpriz bir gelişme yaşandı ve Birhan 610 bin lira ödenerek yeniden transfer edildi. Ancak 21 yaşındaki futbolcu hiçbir maçta oynayamadan bedelsiz olarak İnegölspor'a kiralandı. Kimse Birhan'ın neden alındığına ya da neden gönderildiğine hiçbir anlam veremedi.

(Takvim)