G7 zirvesi ne zaman, nerede toplanacak? G7 zirvesinde hangi ülkeler var?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının neden olduğu küresel ekonomik krizden kurtulma stratejilerini masaya yatırmak üzere G7 zirvesi toplanacak. Dünyanın en büyük ekonomi temsilcilerinin başkanlık edeceği toplantının gündeminde kripto para birimleri ele alınacak. Peki, G7 zirvesi ne zaman, nerede toplanacak?

G7 zirvesi dünya ekonomisinde 7 büyük ülke başkanının katılımıyla gerçekleşecek. G7 zirvesinde ekonomi ve kripto para piyasası en önemli konulardan birisi olacak. Söz konusu toplantıda bir süre önce Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimi konusunda ortaya çıkan gündem ele alınacak. Bu anlamda finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu ön plana çıkacak.

G7 zirvesi ne zaman, nerede toplanacak?

G7 toplantısı 12 Şubat 2021 tarihinde İngiltere ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplantıda; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada ülkeleri yer alacak.

G7 zirvesi nedir?

G7 (Group of Seven), dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birlik olarak bilinir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden meydana gelmektedir. Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilir.