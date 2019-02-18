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Futgolf heyecanı İstanbul Ataşehir’de yaşandı

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin (FGSD) organize ettiği “FGSD Ataşehir Open Cup” turnuvası dün İstanbul Ataşehir Golf Kulübü’nde gerçekleşti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:26
Futgolf heyecanı İstanbul Ataşehir’de yaşandı

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin (FGSD) organize ettiği “FGSD Ataşehir Open Cup” turnuvası dün İstanbul Ataşehir Golf Kulübü’nde gerçekleşti. Turnuvaya aralarında spor ve sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu toplam 52 oyuncu katıldı.


FGSD Ataşehir Open Cup en çok Türk oyuncunun katılım gösterdiği turnuva olarak kayıtlara geçerken, Türkiye Klasmanına puan veren ilk organizasyon olması nedeniyle büyük ilgi gördü. Ataşehir Open Cup büyük çekişmeye sahne olurken, oyuncuların aileleri ve yakınları turnuvayı dikkatle izledi ve güneşli bir İstanbul gününde, açık havada keyifli bir pazar günü geçirdi. 12 delikle gerçekleşen turnuva sonunda Cem Erman birinci, Sinan Bardak ikinci, Volkan Okandar ise üçüncü oldu.


Dünyada ve Avrupa’da büyük beğeni toplayan “Futgolf” sporunu Türkiye’de yaygınlaştırmak ve büyütmek amacıyla 2018 Aralık ayında kurulan, Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin organizasyonunda gerçekleşecek Türkiye Klasmanı 2. Ayağı Kuşadası’nda 22-24 Mart tarihlerinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:26
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