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Futbolda şike kumpası! Mehmet Baransu savunma yaptı

FETÖ'nün futbolda şike kumpasına ilişkin yürütülen davada, Mehmet Baransu savunma yaptı.

16 Ekim 2018 Salı 18:59
Futbolda şike kumpası! Mehmet Baransu savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike kumpası"na ilişkin 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada sanık Mehmet Baransu savunma yaptı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Baransu'nun savunmaya başlamasından önce Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Naim Karakaya söz aldı.

Karakaya, sanığın dünkü duruşmada iddianamede isnat olan suçlara karşı savunma yapmadığını öne sürerek, "Konu dışından farklı ifadeler vermiştir. Ben Fenerbahçe'nin avukatıyım ama hiçbir sanık 'Ben Cumhurbaşkanının ciğerini bilirim" ifadelerini kullanamaz, savcıyı tehdit edemez, mahkeme de bu konuşmalara araç edilemez. Sizden bu duruma müdahale etmenizi istiyor, dava kapsamında tutuklu bulunan sanıklara savunmalarının hazır olup olmadığının sorulmasını, Baransu'nun savunmasının sonlandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, bu talebi reddetti.

Baransu savunma yaptı

"Futbolda şike kumpası" soruşturmasının başlamasının ardından savcılığa çağrıldığını kaydeden Baransu, "Beni bu soruşturmada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan suçladılar. Biz bu suçtan başka davalarda yargılandığımızı söyleyerek itirazda bulunduk. Aynı suçtan farklı davalarda ifadeler verdim." diye konuştu.

Basında futbolcu Emenike'nin para sayma görüntülerinin bulunduğu haberlerinin yayıldığını söyleyen Baransu, "'Bu haberleri Baransu yaptı dediler' sosyal medyada. Bunun gibi birçok haber çıktı o dönemde. Hepsini Baransu'ya yıkmaya çalıştılar. Bu haberlerin hiçbirini ben yapmadım. Bu haberlerin hepsini başka gazeteciler ve gazeteler yaptı ama suçlamalar hep bana yöneltildi." dedi.

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk'in çok ketum biri olduğunu, tek kelime bilgi alamadığını ileri süren Baransu tüm suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Baransu'nun savunmasının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:59
  1. İstanbul
  2. Şike kumpası
  3. FETÖ
  4. Mehmet Baransu

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