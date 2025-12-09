“Futbolda bahis” soruşturması: İki başkanın beraberlik için anlaştığı iddia edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden, tutuklanmaları istenen 29 kişinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor.

Savcılıkça tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine gönderilen sevk yazısında, şüpheliler Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Gürhan Sünmez ve Volkan Erten hakkındaki tespitlere yer verildi.

BAŞKANLAR MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜŞMÜŞ

Yazıda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı. Haziran 2024'te hazırlanan bilirkişi raporunda, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesinde, maç bitiminde ve maçtan bir gün sonra telefon görüşmelerinin olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ ORANLAR VE SIFIR İSTATİSTİKLER

Sevk yazısında yer alan müsabaka raporunda, maçın gidişatının ve sonucunun yasa dışı bahis kazancı elde etmek amacıyla etkilendiğine dair güçlü kanıtların bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca, bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine yönelik şüpheli oranlar nedeniyle maç öncesi bahislerini erkenden kapattığı kaydedildi.

Kasım 2025'te alınan ek bilirkişi raporunda ise 0-0 biten maçın her iki takım için de "top çevirme" şeklinde geçtiği vurgulandı. Raporda, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, gol atma amacında olmadıkları ve defans oyuncularına ya da kaleciye "geri pas" yaparak zaman geçirme maksatlı oynadıkları ifade edildi. Maç istatistiklerinin genelinin ise 0 olduğu görüldü.

DİJİTAL MATERYALLERDE ANLAŞMA KANITLARI

Sevk yazısında, şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyallerdeki konuşma içerikleri de yer aldı. Maçtan önce "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" ve maçtan sonra "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım diye böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde mesajlaşmalar tespit edildi. Ayrıca şüphelinin, bir başka maça "karşılıklı gol var" şeklinde yasa dışı bahis oynadığına dair kupon paylaştığı da belirtildi.

BAŞKANLAR ARASINDA BERABERLİK ANLAŞMASI

Sevk yazısının değerlendirme bölümünde, beraberlik skoruyla Ankaraspor'un play-off'lara kalmasının, Nazilli Belediyespor'un ise ligde kalmasının kesinleşeceği ve tarafların bu skordan menfaat elde ettikleri belirtildi.

Değerlendirme şu ifadeyle tamamlandı:

"Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları... anlaşılmıştır."

Savcılık, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya'nın "şike" suçundan; Gürhan Sünmez ve Volkan Erten'in ise "şike anlaşması doğrultusunda spor müsabakasının sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan tutuklanmalarını talep etti.